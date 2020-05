Il social network Facebook ha recentemente introdotto una nuova rivoluzione grafica della propria versione desktop, introducendo anche la Dark Mode, sbarcata da poco anche sulla versione Mobile.

La nuova versione desktop è stata anticipata nell’ultimo F8, conferenza degli sviluppatori del social e verrà progressivamente resa disponibile a tutti gli utenti del pianeta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook ha recentemente aggiornato la propria versione desktop

La nuova versione è più facile e intuitiva da utilizzare, pensata anche per affaticare meno la vista grazie alla possibilità di scegliere la modalità a sfondo nero, chiamata anche Dark Mode. Il social di Menlo Park ha spiegato “da quando è stato lanciato Facebook.com è cresciuto molto. Abbiamo introdotto nuove funzionalità, lo abbiamo ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente, ci siamo concentrati sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro.”

Ha successivamente continuato dicendo: “Le persone, però, le usano entrambe ed ecco il perché dell’annuncio di oggi. Abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l’esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com“.

Il nuovo restyling si avvicina molto alla versione Mobile ed il suo obiettivo è di aiutare l’utente a trovare le cose più velocemente, giochi, video o gruppi. Questo grazie alla nuova navigazione semplificata. La home page si carica ora più rapidamente, così come sono più veloci i passaggi tra le pagine. Non ci resta che attendere di vederla spuntare anche sul nostro PC per iniziare a provarla.