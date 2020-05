I palinsesti di Sky anche in questo mese di maggio saranno influenzati dall’emergenza Covid. Da marzo, i canali della pay tv satellitare – in assenza degli eventi sportivi e calcistici – hanno puntato sempre di più su serie tv e film.

Sky, cresce l’offerta streaming grazie ad i costi vantaggiosi di NOW TV

In questi ultimi due mesi, il successo di Sky è stato garantito anche dalla sua offerta streaming, disponibile attraverso la piattaforma NOW TV. Su NOW TV gli utenti hanno una soluzione smart per la visione dei canali satellitari ed una valida alternativa alla tecnologia IPTV.

I vantaggi di una sottoscrizione a NOW TV sono numerosi. In primo luogo, acquistando uno o più ticket, gli utenti avranno una ricca selezione dei canali satellitari senza avere un vero vincolo d’abbonamento. Altro punto fondamentale è che la disponibilità di vari contenuti sarà garantita senza l’ausilio di una parabola e di un decoder. Per quanto concerne i prezzi – proprio come la tecnologia IPTV – NOW TV offre costi da ribasso.

Il piano principale di NOW TV prevede la scelta di uno dei seguenti tre pacchetti: Cinema, Serie TV o Intrattenimento. Il prezzo di ogni pacchetto si attesta sui 9,99 euro ogni mese. Gli utenti potranno scegliere anche di attivare tutti e tre i pacchetti ad un prezzo mensile di 19,99 euro.

Con NOW TV sarà possibile accedere anche al ticket Sport. Al ritorno delle varie competizioni agonistiche, gli utenti avranno le migliori esclusive di Sky ad un costo mensile pari a 29,99 euro. Anche in questo caso non vi è vincolo d’abbonamento.