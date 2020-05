L’operatore virtuale PosteMobile ha nuovamente deciso di prorogare due delle sue offerte più richieste nelle ultime settimane. Stiamo parlando della Creami WeBack e della Creami Style.

Ora le due offerte sono attivabili fino al prossimo 19 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe. Vi ricordo che ieri 7 maggio 2020 ha lanciato anche la nuova offerta Creami WOW Weekend a 4.99 euro al mese. Scopriamo i dettagli.

PosteMobile ha prorogato nuovamente la Creami Style e WeBack

Come la maggior parte delle offerte proposte dall’operatore, anche queste prevedono il meccanismo dei Credit. Ciascun Credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. La Creami WeBack comprende credit illimitati per chiamare ed inviare SMS a tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese.

Questa offerta prevede un meccanismo di bonus che permette di ricevere ogni mese 1 euro di ricarica telefonica bonus per ogni 10 GB non utilizzati. Per esempio se il cliente in un mese utilizza solamente 8 GB, riceverà una ricarica di 4 euro. La ricarica bonus potrà essere impiegata per il rinnovo del piano, oppure come traffico nazionale o anche in roaming UE entro 60 giorni.

L’offerta Creami Style invece comprende 500 credit per minuti ed SMS verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 5 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 5 euro al mese. L’operatore in questo caso offre la possibilità di attivare l’opzione 5 Giga Extra per due volte con 1 euro di spesa in più al mese. Per scoprire maggiori informazioni o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.