Vodafone lancia una nuova offerta attraverso il suo operatore low cost ho Mobile. I clienti che decidono di trasferire il numero all’operatore virtuale possono acquistare la nuova SIM e scegliere l’offerta solo Giga, in promozione a 12,99 euro al mese; soltanto fino al 15 maggio 2020. La tariffa permette di ricevere una quantità di Giga di traffico dati davvero sorprendente e tutti possono attivarla, a prescindere dal gestore da cui si effettua il trasferimento del numero.

ho Mobile: il low cost di Vodafone lancia una nuova offerta con 100 GB di traffico dati al mese!

Il low cost di Vodafone, ho Mobile, permette di attivare un’offerta solo Giga che permette di ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic. Tutti i clienti interessati possono richiederla attraverso il sito ufficiale dell’operatore http://www.ho-mobile.it, sostenendo una spesa iniziale di 22,99 euro; tramite la quale è possibile effettuare l’acquisto della nuova SIM; l’attivazione e la prima ricarica.

I clienti che procedono con l’attivazione della tariffa entro il 15 maggio 2020, hanno la possibilità di ricevere la promozione ad un costo di soli 12,99 euro al mese; anziché 14,99 euro. La spesa mensile dovrà essere saldare tramite credito residuo.

In caso di esaurimento anticipato dei Giga mensili, i clienti possono utilizzare l’app ufficiale e far ripartire la tariffa sostenendo la spesa prevista per il rinnovo. L’app ho Mobile permette, inoltre, di conoscere lo stato della tariffa e i consumi effettuati, ma non solo. Al momento dell’acquisto della nuova SIM, i clienti possono utilizzarla per procedere con il trasferimento del numero dal precedente operatore.