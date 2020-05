Da quasi due mesi in Italia è attivo il nuovo gestore WindTre. Il provider originato dalla fusione tra Wind e 3 Italia, rappresenta un’assoluta certezza nel campo della telefonia. Già oggi, WindTre ha più clienti di tutti gli altri operatori attivi sul suolo nazionale.

WindTre, la grande attesa è per il 5G: ecco costi e data di rilascio

A differenza di altri operatori – si pensi ad esempio ai nuovi provider, tra cui anche Iliad – il gestore non guarda solo ed esclusivamente alle promozioni low cost per i nuovi abbonati. Gli utenti di WindTre sanno che la compagnia da qui al futuro prossimo offrirà sempre più servizi. Ovviamente, ad oggi, l’attesa maggiore è quella relativa all’arrivo delle prime rete 5G.

Come ribadito a più riprese sia dagli sviluppatori che dai tecnici della compagnia, già tanti abbonati potranno beneficiare delle reti internet di nuova generazione a breve. Sulla timeline di WindTre il primo rilascio del 5G dovrebbe essere previsto entro il prossimo mese di luglio. In estate quindi molte città – presumibilmente, le grandi città – saranno coperte con le nuove linee internet.

Per una copertura più completa, invece, l’attesa sarà leggermente maggiore. La prospettiva è garantire il 5G ad un numero massimo di clienti entro il primo semestre del 2021.

Con l’arrivo del 5G, presumibilmente, anche in casa WindTre ci saranno cambiamenti sotto il punto di vista commerciale. Così come TIM e Vodafone, il gestore potrebbe ampliare la lista di offerte inedite caratterizzate dal servizio 5G Ready. Inoltre, per gli utenti dovrebbe essere disponibile anche un’opzione 5G per aggiungere la tecnologia alle proprie ricaricabili di riferimento.