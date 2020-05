Un nuovo messaggio di phishing sta arrivando nelle caselle email degli utenti. Questa volta ad essere coinvolti sono i clienti LIDL, la nota catena di supermercati discount. Nel messaggio infatti si legge che il fortunato utente è stato selezionato come finalista per un misterioso concorso.

Nel messaggio si può leggere che attraverso questo concorso è possibile vincere fino a 500 euro di spesa presso LIDL, Aldi, Carrefour, Eurospin e tanti altri supermercati. Purtroppo però, il sito ufficiale delle varie catene non fa riferimento a nessun concorso di questo tipo. Ne consegue che si tratta di un tentativo di truffa da parte di ignoti che sfruttano il nome e il logo della catena di supermercati per ingannare gli utenti.

Già dall’oggetto del messaggio è possibile intuire che si tratti di un tentativo di phishing bello e buono. Infatti si legge: “Congratulazioni XXX XXX, sei un finalista se confermi!”. Il problema in questo caso è che nell’oggetto viene riportato il nome e cognome completo dell’utente. Nel corpo dell’email invece il messaggio continua:

Il nuovo messaggio di truffa che prova ad ingannare gli utenti

“Ciao XXX XXX, LIDL ha una sorpresa per te!

Paghiamo i tuoi generi alimentari del valore di 500 euro da spendere ad LIDL, Aldi, Eurospin, Carrefour ecc.

Caro,

Diamo via generi alimentari gratuiti del valore di 500 euro. E tu sei selezionato come uno dei possibili vincitori! Unisciti a noi ora per incassare la tua occasione! E speriamo che faccia presto shopping gratis!”

Come sempre in questi casi, il nostro consiglio è quello di eliminare immediatamente il messaggio e non cliccare sui link presenti all’interno. Per questa segnalazione, dobbiamo ringraziare un nostro utente che ha ricevuto il messaggio in questione.