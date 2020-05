Uno dei principali punti di forza di alcuni smartphone è l’aggiornamento costante e tempestivo delle patch di sicurezza. In tempi recenti, molti OEM stanno adottando questa idea perché i dispositivi intelligenti diventano facilmente vulnerabili. Naturalmente, quando si tratta di aggiornamenti di sicurezza, Google è il più veloce.

Se c’è qualche vantaggio nel possedere un dispositivo Pixel, uno di questi è sicuramente la frequenza degli aggiornamenti. Secondo il bollettino sulla sicurezza di Android di Google del 2020, l’ultimo aggiornamento di sicurezza è già disponibile per i dispositivi Google Pixel. L’update è distribuito via OTA e non sarà disponibile per tutti contemporaneamente.

Google Pixel, il nuovo update arriva in maniera graduale

Questo aggiornamento risolve un paio di vulnerabilità ed è disponibile per la serie Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 2 e Pixel 3 XL. Questo aggiornamento è semplicemente un aggiornamento di sicurezza e non include nuove funzioni. Per questo, molti utenti potrebbero snobbare l’update ma è utile osservare che ,senza questi aggiornamenti, i nostri dispositivi sono molto a rischio da eventuali atttacchi.

Alcune vulnerabilità possono consentire agli aggressori di accedere al tuo dispositivo e rubare informazioni riservate, comprese le password. Come al solito, questo aggiornamento sarà implementato via OTA e tutte i dispositivi non lo riceveranno contemporaneamente. Se non puoi aspettare l’aggiornamento OTA, puoi scaricare il pacchetto per il tuo device e installarlo manualmente.

Naturalmente, il processo non è semplice e se non te la senti faresti meglio ad attendere l’update. Assicurati di controllare la disponibilità del download dell’ultimo aggiornamento tramite le impostazioni del tuo device.