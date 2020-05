Elon Musk ha recentemente suggerito di introdurre giochi AR (con Realtà Aumentata), simile a Pokemon Go, cui i proprietari di veicoli Tesla possono giocare durante la guida.

Inizialmente, Musk ha twittato “Minecraft è incredibile”, in riferimento al videogioco estremamente popolare. Ciò prima di speculare sulla possibilità di sviluppare giochi per le auto elettriche come Tesla. Si è quindi rivolto ai suoi 33 milioni di follower per vedere se qualcuno fosse in grado di integrare i giochi attraverso il sistema operativo di Tesla, con schermo LCD da 12,3 pollici. “Qualcuno pensa di poter ottenere Minecraft in modalità multiplayer su Tesla?” ha twittato. “O forse creare un gioco che interagisce virtualmente con la realtà come Pokemon Go mentre si guida in sicurezza? Come una versione complessa di Pac-man o Mario Kart?”

Elon Musk, nuovo progetto per le auto Tesla: guidare mentre si gioca a Mario Kart

Le reazioni degli utenti sono differenti. Alcuni sono contrari all’idea di esporre i rischi connessi allo sviluppo di tali funzionalità per le auto elettriche. “È pericoloso, se stai guidando dovresti guidare e nient’altro, non giocare, guardare film, o essere al telefono“, ha risposto un utente. “Stai mettendo a rischio la tua vita e di altre persone in modo irresponsabile.” Tra gli utenti c’era il direttore tecnico di Minecraft, Nathan Adams: “Mandami una Tesla e vedrò cosa posso fare”. Bret Hoffman, product manager di EA, ha suggerito che Minecraft non sia adatto a Tesla, ma ha affermato che “una versione ispirata a Pokemon Go funzionerebbe“.

Qualsiasi gioco in auto potrebbe rivelarsi particolarmente problematico. Dopo i risultati dell’indagine pubblicati all’inizio di quest’anno, il National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti ha avvertito che eventuali distrazioni alla guida dovrebbero essere evitate, anche se il veicolo è semi autonomo. “Se possiedi un’auto con automazione parziale, non possiedi un’auto a guida autonoma“, ha dichiarato il presidente dell’NTSB. “Ciò significa che quando si guida nella presunta modalità guida autonoma non è possibile giocare ai videogiochi.”