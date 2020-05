Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria nel nostro paese, negli ultimi mesi sono state sospese tutte le attività sportive e lavorative. Ciò ha quindi costretto i proprietari di palestre e centri benessere a sospendere immediatamente il loro operato, lasciando fuori dalla porta milioni di persone. Ad oggi, non a caso, il mondo del fitness risulta essere uno dei settori più colpiti dall’emergenza, con migliaia di imprenditori in piena crisi economica.

Se da un lato c’è preoccupazioni per i proprietari di palestre, purtroppo bisogna considerare anche i consumatori che, da un giorno all’altro, sono stati privati dei propri abbonamenti. Tutte le persone che hanno pagato dei mesi in anticipo, infatti, non hanno potuto godere, negli ultimi due mesi, di servizi e vantaggi offerti dal proprio abbonamento. E’ naturale quindi, chiedersi se sia possibile ricevere un rimborso. Scopriamo di seguito i dettagli.