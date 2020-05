Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad in queste ultime ore sembrano essere i gestori telefonici più segnalati dai consumatori a causa di disservizi telefonici. Purtroppo capita spesso di riscontrare qualche problema con il segnale o con la linea, ma in questa situazione attuale le cose diventano più difficili.

Le persone a casa sono tantissime in questo momento a causa dell’emergenza sanitaria e i gestori telefonici hanno difficoltà a mantenere un buon servizio perché in tantissimi lavorano da casa e altrettanto numerosi sono coloro che passano il tempo su Internet. Difatti, nelle ultime ore i consumatori che hanno segnalato alcuni disservizi sono stati numerosi. Alcuni hanno avuto problemi con la rete, altri con il segnale, mentre altri non sono riusciti a ricevere o ad effettuare chiamate. Come già anticipato sono disservizi telefonici che possono capitare, ma per scoprire qualcosa in più è possibile consultare una pagina apposita. Ecco i dettagli.

Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad in down: ecco come scoprire tutti i dettagli

Downdetector è la pagina online perfetta per chi vuole scoprire cosa sta succedendo al proprio servizio telefonico, ma non solo. Si tratta di un servizio completamente gratuito e disponibile in qualsiasi momento per scoprire malfunzionamenti dei vari gestori telefonici oppure di applicazioni o altri servizi.

I consumatori che accedono alla pagina si ritrovano con una lista di servizi come ad esempio quella di Tim, Wind Tre, Iliad, Vodafone, Whatsapp, Facebook, Instagram e via dicendo. Basta cliccare sul servizio d’interesse per essere indirizzati ad una pagina ancora più specifica per scoprire i malfunzionamenti in tempo reale e in quali zone. C’è a disposizione, infatti, una mappa apposita che segnala le zone colpite in quel momento.

I consumatori, inoltre, possono lasciare un commento per descrivere il proprio problema e segnalarne la zona. Tutti, in questo modo, possono capire qualcosa in più sul servizio down del proprio operatore o di qualsiasi altra azienda.