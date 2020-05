Tra le tantissime serie TV, molte di genere diverso, che Netflix produce, ne spuntano fuori alcune che breve diventano estremamente apprezzate dal pubblico. Tra queste, oggi poniamo l’attenzione su tre in particolare: Stranger Things, Tredici e You. Di tutte e tre queste serie, i fan stanno aspettando con grande trepidazione, l’arrivo dei nuovi episodi sulla grande piattaforma californiana. Ecco quindi, tutte le novità che ci sono da sapere sulle serie e su quando saranno disponibili su Netflix.

You, Stranger Things e Tredici, ecco tutte le novità sui futuri episodi

You, è una serie tratta dall’omonimo romanzo. Il genere è thriller psicologico e al momento sulla piattaforma sono presenti le prime due stagioni. L’ultima di queste è uscita nel dicembre 2019. Anche una terza stagione era stata già confermata è avviata, ma a causa dell’emergenza Covid-19 potrebbe anche venire rinviata. Ad ogni modo al momento attuale non si pensa che sia possibile vederla prima di 2021.

Tredici, invece, è la serie teen drama la quale però tratta argomenti estremamente impegnativi, quali il bullismo, l’emarginazione e il suicidio. Tutte le vicende infatti, ruotano intorno alla morte della protagonista la quale lascia delle audiocassette in cui spiega quali sono state tutte le ragioni che l’hanno portata a compiere quel gesto estremo. La serie è composta attualmente da 3 stagioni, ma la quarta è stata già confermata e, per le stesse ragioni di tutte le altre serie, al momento è rinviata a data da destinarsi. Avrebbe dovuto succedere intorno all’autunno del 2020, ma per il momento è impossibile stabilirlo.

Stranger Things e invece una serie dai toni giocosi, leggeri, ambientata in una fantascientifica realtà dalle tinte anni 80. Anche in questo caso, le riprese erano cominciate poco prima della quarantena e sono state interrotte poco dopo per garantire la sicurezza dello staff e per contribuire alla non diffusione del contagio. Per questa ragione, quindi, l’uscita di questa stagione è attualmente rimandata a un momento indefinito del futuro.