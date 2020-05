Iliad questo mese completerà il suo secondo anno di attività nel nostro paese. L’impatto del provider francese nel campo della telefonia mobile nazionale è stato senza ombra di dubbio molto importante. La compagnia, infatti, con le sue promozioni low cost rappresenta una valida alternativa a brand altrettanto popolari come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, ecco le due promozioni segrete da attivare sul sito ufficiale

Tutti sanno che l’iniziativa principale di Iliad è la Giga 50. La ricaricabile che prevede un costo mensile di 7,99 euro mette a disposizione minuti ed SMS senza limiti a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet.

Oltre alla Giga 50, però, i possibili abbonati possono anche attivare due ulteriori offerte utilizzando il sito ufficiale.

Una delle promozioni più convenienti di Iliad resta la classica Giga 40. Le soglie di consumo della ricaricabile Giga 40 prevedono chiamate e messaggi senza limiti da inviare verso tutti i numeri nazionali. Al pacchetto, inoltre, sono integrati anche 40 Giga per la connessione di rete a cui si aggiungono anche 4 Giga per la navigazione in roaming dai paesi dell’Unione Europea. La quota mensile per il rinnovo della promozione è di 6,99 euro.

La seconda grande promozione, attivabile sempre attraverso il sito, è l’offerta Voce. La tariffa garantisce agli abbonati chiamate senza limiti da effettuare verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili. In questo caso il prezzo di rinnovo mensile per la promozione si attesta su 4,99 euro.

Ambedue le iniziative, disponibili sul portale ufficiale di Iliad, prevedono una quota di attivazione da pagare una tantum pari a 10 euro.