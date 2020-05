MediaWorld rinnova una delle campagne promozionali più apprezzate di sempre, gli XDays tornano nel carnet aziendale con validità solo online fissata fino al 7 maggio 2020. Gli utenti potranno acquistarli sfruttando l’e-commerce, con consegna gratuita standard su tutti gli ordini effettuati.

Nell’attesa di poter finalmente tornare a completare gli acquisti nei negozi fisici, non ci resta che attendere i nuovi sviluppi dal 4 maggio in poi, l’unica strada da intraprendere per risparmiare e per poter accedere alla tecnologia (senza affidarsi ovviamente ad Amazon), consiste proprio nell’acquisto online.

Gli XDays arrivano giusti in tempo per il nuovo mese di Maggio, nella speranza di poter ricominciare con il piede giusto risparmiando il più possibile.

Non scordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, ogni giorno potete trovare i migliori codici sconto Amazon e le offerte più pazze del periodo. ISCRIVETEVI subito premendo questo link.

Volantino MediaWorld: tantissime offerte per tutti i gusti

Gli smartphone rappresentano naturalmente il fulcro centrale della campagna promozionale, osservando da vicino le proposte del momento scopriamo di poter accedere a Oppo Reno 2Z a 279 euro, Apple iPhone 11 a 749 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 245 euro, Galaxy A30s a 189 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Galaxy A30s a 189 euro, Galaxy S10 Lite a 569 euro, Galaxy Note 10+ a 899 euro e similari.

Molto allettanti sono anche le proposte relative al mondo wearable, non trascuriamo infatti la presenza di Samsung Galaxy Watch a 229 euro, passando anche per Apple Watch Series 5 a 439 euro.

Il volantino MediaWorld è attivo solo online fino al 7 maggio, per maggiori informazioni aprite questo link.