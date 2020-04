Poste Mobile è sempre pronta per offrire ai consumatori delle offerte telefoniche super low cost e vantaggiose e anche questa volta le sua tariffe stupiscono il mercato. Coloro che hanno voglia di cambiare servizio telefonico possono prendere in considerazione le nuove offerte dell’operatore virtuale e scegliere quella che più rispecchia le proprie esigenze.

Poste Mobile: ecco quali sono le offerte telefoniche attualmente disponibili

L’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di rete di Wind offre ai consumatori una tariffa telefonica conosciuta con il nome di Creami Style con la quale è possibile usufruire di 500 Credit utili sia per messaggi che per le chiamate e di 5GB di connessione mobile per navigare in rete alla massima velocità del 4G. La tariffa è disponibile soltanto online e non richiede alcun tipo di costo iniziale, ma solo un canone mensile di 5,00 Euro.

Un’altra offerta telefonica molto gettonata, invece, è conosciuta con il nome di Creami Relax 100 con la quale è possibile usufruire di credit illimitati per chiamate e messaggi verso tutti i numeri nazionali e di 100 GB di connessione Internet per navigare alla massima velocità del 4G in rete. La convenienza di questa tariffa disponibile online sta nella fedeltà dei clienti perché il canone mensile iniziale è di 10,00 Euro, ma dal terzo rinnovo scende a 9,00 Euro e dal settimo scende ancora, a 8,00 Euro.

Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina ufficiale di Poste Mobile e recandosi nell’apposita sezione per valutare le offerte disponibili e conoscere qualsiasi dettaglio a riguardo.