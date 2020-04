Il produttore cinese Huawei si appresta ad annunciare ufficialmente per il mercato europeo un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, cioè il prossimo Huawei P Smart 2020. In passato abbiamo già sentito parlare di questo device, ma ora i rumors e i leaks si stanno intensificando visto l’imminente debutto.

Huawei P Smart 2020: l’alternativa di Huawei per chi vuole i servizi Google

A causa della situazione attuale tra governo statunitense e Huawei, molti device dell’azienda presentati da poco sul mercato non dispongono dei servizi Google, comprese tutte le applicazioni utilizzate dalla maggior parte degli utenti (come Gmail, YouTube, ecc). La mancanza di questi servizi sui nuovi dispositivi dell’azienda è un grosso punto a sfavore, in quanto molti utenti non sono disposti a non disporre di tali servizi.

Per questo motivo, sembra che Huawei abbia comunque in serbo una possibile soluzione. L’azienda presenterà infatti a breve il nuovo Huawei P Smart 2020, un device di fascia media che sarà dotato dei servizi Google (la versione del software è infatti Android 9 Pie). Il nuovo device, in particolare, è stato avvistato su un noto rivenditore tedesco e questo significa che il suo debutto è ormai imminente.

Grazie ad alcuni renders, possiamo notare come il design sia leggermente rinnovato rispetto al passato. Troviamo infatti un display con notch a goccia con una diagonale da 6.21 pollici in FullHD+ e sul retro abbiamo due fotocamere posteriori poste in una zona rettangolare come sugli ultimi smartphone del momento. Il processore sarà una vecchia conoscenza, cioè il SoC HiSilicon Kirin 710F, mentre i tagli di memoria saranno da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

La batteria montata a bordo sarà da 3400 mAh e ci sarà una porta di ricarica USB Type C. Ci saranno poi all’appello il jack audio, il Wi-Fi dual band e il chip NFC per i pagamenti contacless. Parlando invece di prezzi, si parla online di circa 200€, mentre le colorazioni disponibili dovrebbero essere Green, Black e Blue.