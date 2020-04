Il volantino MediaWorld appare essere davvero splendido, non tanto per la qualità dei prodotti messi sul piatto dall’azienda, ma proprio per il suo essere in grado di soddisfare ogni singolo consumatore sul territorio, proponendo tante riduzioni su categorie merceologiche completamente differenti tra loro.

MediaWorld non ha deciso di giocarsi il tutto per tutto in un’unica soluzione dai prezzi relativamente folli, quanto proprio di ampliare gli orizzonti e cercare di avvicinare più pubblico possibile al sito ufficiale. E’ bene ricordare, infatti, che ogni acquisto dovrà essere completato online, data la chiusura dei negozi fisici; la spedizione è sempre gratuita, indipendentemente dalla cifra spesa.

Chi supererà i 199 euro sul singolo ordine (anche cumulativo di più prodotti), potrà approfittare del Tasso Zero con pagamento rateizzato, senza interessi, tramite conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: nuove offerte dal risparmio senza precedenti

La campagna promozionale principale del volantino MediaWorld prende il nome di Perfect Day, al suo interno gli utenti possono scovare tantissimi prodotti di categorie differenti, suddivisi in relazione allo specifico utilizzo nel corso della giornata “perfetta”. Tutti gli acquisti potranno essere effettuati entro e non oltre il 30 aprile 2020.

Molto interessante è anche lo Speciale Cucina con Moulinex, fino al 3 maggio sono stati attivati sconti speciali su questa tipologia di dispositivi, con l’obiettivo proprio di migliorare la vita di chi si è ritrovato ad essere lo “chef” di casa a causa della quarantena corrente.

Entrambe le proposte possono essere visionate direttamente sul sito di MediaWorld.