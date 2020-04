Trony raccoglie la sfida “Quarantena” proponendo al pubblico italiano un volantino idealmente in grado di sorprende la maggior parte dei consumatori, proprio per la capacità di proporre prezzi incredibilmente bassi in tantissimi punti vendita in Italia.

La campagna promozionale corrente è attiva nelle regioni Umbria, Marche, Veneto, Molise e Abruzzo fino al 30 aprile 2020; le modalità di acquisto tra cui scegliere sono sostanzialmente un paio, da un lato troviamo la possibilità di recarsi direttamente in negozio per acquisti urgenti, dall’altro invece sarà necessario contattare telefonicamente il punto vendita per la prenotazione e la consegna a domicilio del prodotto desiderato.

Per tutte le offerte Amazon e anche tanti codici sconto, ISCRIVETEVI al canale Telegram di TecnoAndroid, è completamente gratis.

Volantino Trony: le possibilità di risparmio sono immense

Il volantino Trony è davvero immenso, oltre 36 pagine di sconti attendono gli utenti; osservando da vicino il mondo degli smartphone Android, possiamo comunque scovare qualche piccola occasione da non lasciarsi sfuggire. Tra le migliori annoveriamo Samsung Galaxy S10+ a 799 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro, Galaxy S10 a 699 euro, Oppo Reno 2 a 449 euro, Oppo Reno 2Z a 289 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, Huawei P Smart Pro a 299 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Huawei P Smart Plus 2019 a 179 euro e davvero moltissimi altri ancora.

Quanto indicato rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende all’interno di uno dei migliori volantini in circolazione; il nostro consiglio è di aprire subito le pagine per conoscere nel dettaglio le offerte, ricordando comunque tutte le limitazioni discusse in precedenza.