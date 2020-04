Tesla: le nuove funzioni del pilota automatico sono incredibili

Tesla ha sviluppato la navigazione del pilota automatico per semafori e segnali di stop da un po’ di tempo, e ora la funzione è finalmente pronta per il pubblico. Secondo Electrek, la casa automobilistica ha rilasciato una funzione di controllo del semaforo e del segnale di stop per la sua tecnologia di pilota automatico come parte dell’aggiornamento del software 2020.12.6. Inizialmente è stato lanciato agli utenti con accesso anticipato per i beta test a marzo, ma ora si sta facendo strada verso una “flotta più ampia” negli Stati Uniti.

Tesla: le nuove funzioni del pilota automatico sono pronte, ma solo negli Stati Uniti per ora La nota di rilascio dell’aggiornamento afferma che la funzione, che è ancora in versione beta, darà ai veicoli Tesla il potere di riconoscere i semafori anche quando sono spenti e di rallentare automaticamente agli incroci. I conducenti riceveranno una notifica quando l’auto intende rallentare e il veicolo si fermerà sulla linea rossa mostrata nella visuale di guida su schermo. Dovranno quindi premere verso il basso il selettore del cambio o premere l’acceleratore per confermare che è sicuro procedere. Mentre la capacità è già disponibile negli Stati Uniti, Tesla deve ancora regolarla per le luci e le indicazioni stradali in altri paesi. I proprietari al di fuori degli Stati Uniti dovranno aspettare un po ‘di più affinché la funzionalità arrivi nelle loro nazioni.