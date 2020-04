Unieuro annienta Esselunga con un volantino davvero molto interessante e pienissimo di occasioni da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo, avendo comunque la possibilità di accedervi direttamente dal proprio dispositivo, ovvero senza doversi recare personalmente in negozio.

I prodotti mobile, se interessati all’acquisto, sono tutti in versione no brand ed ovviamente presentano garanzia legale della durata di 24 mesi, ciò sta a significare che qualsiasi difetto di fabbrica verrà riparato direttamente e gratuitamente da Unieuro stessa. Dovendo effettuare gli acquisti in esclusiva online sul sito, è bene inoltre ricordare che la spedizione sarà sempre gratuita per tutta gli ordini superiori ai 49 euro.

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero interessanti

Il volantino Unieuro accoglie tante occasioni da cogliere al volo, sempre comunque nell’idea di risparmiare il più possibile sui singoli acquisti. L’utente potrà infatti decidere di spendere meno di 300 euro per mettere le mani su un Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei Nova 5T o Oppo Reno 2Z (più nello specifico i prezzi oscillano tra 169 e 299 euro).

In alternativa è possibile pensare di salire di qualità arrivando a spendere 399 euro per un incredibile Asus ZenFone 6, fino ad arrivare all’ottimo Samsung Galaxy S10 Lite raggiungibile con un esborso finale di 599 euro.

Il volantino Unieuro ovviamente non si ferma qui, gli utenti possono anche approfittare di occasioni incredibilmente varie ed interessanti anche su altre categorie merceologiche, per questo motivo non possiamo che consigliare la visione delle seguenti pagine.