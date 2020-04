Esselunga è da impazzire, solamente nella giornata odierna in tutti i punti vendita sparsi sul territorio è attivo un volantino davvero unico nel suo genere, e grazie al quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di spendere poco per godere di incredibili prodotti.

Gli acquisti risultano essere fruibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, è bene ricordare infatti che la campagna non è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda (non è ancora presente la possibilità di acquistare la tecnologia da casa). Tutti i prodotti commercializzati, ad ogni modo, lo sono con garanzia di 24 mesi, nonché ovviamente in versione completamente no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico).

Volantino Esselunga: le offerte sono davvero emozionanti

Il volantino Esselunga riparte sfruttando un meccanismo molto comune, o comunque già visto in passato; l’utente che acquisterà uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati, infatti, potrà aggiungere in cassa solo 1 euro per ricevere quasi gratis le cuffie wireless SBS (il cui valore commerciale si aggira comunque attorno ai 40 euro).

I modelli che permettono di raggiungere il modello indicato poco sopra sono davvero innumerevoli, si parte ad esempio con lo Xiaomi Redmi Note 8T, un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato dalle ottime prestazioni e dal prezzo finale di 169 euro. Per arrivare addirittura su un Apple iPhone Xr da 638 euro, un top di gamma a tutti gli effetti.

Il volantino Esselunga può essere sfogliato nel dettaglio qui sotto, ma ricordate che è in scadenza oggi.