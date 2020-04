WhatsApp: Mark Zuckerberg contro il coronavirus, ecco la novità

WhatsApp: un numero di verifica, una donazione di un milione e un bot contro il coronavirus

Mark Zuckerberg ha scelto di muoversi in prima persona per mettere i bastoni tra le ruote al virus. Gli utenti, grazie a WhatsApp, possono avere a disposizione un numero di telefono dove poter inoltrare contenuti per richiedere una verifica. Si tratta del +39 3456022504.

E inoltre notizia di un paio di settimane fa che il top management di WhatsApp ha donato 1 milione di dollari per sostenere l’International Fact-Checking Network. In più è disponibile un bot che collabora con l’Organizzazione mondiale della sanità per raccogliere ogni aggiornamento ufficiale o indicazione che sia attendibile.

“Stiamo collaborando direttamente con Ong ed enti governativi, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e oltre 20 ministeri della salute nazionali, per contribuire a fornire informazioni affidabili alla popolazione. Questi enti e queste organizzazioni hanno inviato centinaia di migliaia di messaggi tramite WhatsApp agli utenti che hanno richiesto informazioni e consigli”.