Vodafone si riprende gli utenti da Iliad e TIM con 3 Special Minuti

L’impero che Vodafone si è creato in giro per l’Europa è di dimensioni davvero spropositate. Tutti riconoscono questo gestore come il migliore, e non solo per le sue offerte ma anche per la qualità della rete offerta. Non è infatti un gioco da ragazzi collegare tutto il vecchio continente con una rete 4G così estesa, la quale risulta infatti la migliore. Gli ultimi tempi non sono stati però così semplici, visto che la concorrenza non è rimasta a guardare.

Inoltre da due anni a questa parte è arrivato Iliad, nuovo gestore di telefonia mobile che è riuscito a portare via a Vodafone tantissimi utenti. Per questo ora il gestore colorato di rosso scelto di rimettere sul mercato tre delle sue offerte migliori ma con prezzi molto ribassati.

Vodafone a sorpresa reinventa le Special Minuti fino a 50GB con nuovi prezzi per gli ex utenti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB