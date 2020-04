Alcuni giorni fa, OnePlus ha rilasciato la nuova versione di OxygenOS Open Beta 12 per i dispositivi OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Un paio di giorni dopo, purtroppo, la società ha interrotto l’aggiornamento poiché sta causando alcuni gravi problemi per gli utenti che utilizzano questi dispositivi.

Generalmente, le build OxygenOS Open Beta di OnePlus sono abbastanza stabili ma, dato che parliamo comunque di software beta, possono includere dei bug. Per questo la società non consiglia a tutti gli utenti di installarlo. Queste build sono rivolte principalmente agli appassionati e agli utenti che intendono utilizzare il software per fornire utili feedback.

OnePlus 7 e 7 Pro, meglio non aggiornare all’ultima versione beta di OxygenOS

Sfortunatamente, l’ultima OxygenOS Open Beta 12 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro è diventata un incubo per alcuni utenti. Alcuni di essi non hanno più accesso al dispositivo poiché incapaci di sbloccare la schermata di blocco. Altri utenti, invece, si trovano ad affrontare problemi di surriscaldamento durante la ricarica, disconnessioni dalle reti WiFi e altro.

Vale la pena notare che non tutti gli utenti che hanno installato il nuovo aggiornamento presentano problemi. Come precauzione, OnePlus ha ritirato l’OTA ed ora non è più disponibile al download mentre la società cerca di risolvere i bug.

Se stai utilizzando OxygenOS Open Beta 12 su OnePlus 7/7 Pro e sei bloccato dal tuo dispositivo, l’unico modo per risolverlo è eseguire un hard reset. Questo perché non c’è possibilità di tornare alla build precedente, cioè OxygenOS Open Beta 11.

Comunque, il nuovo OxygenOS Open Beta 12 porta con sè anche parecchie novità. Tra queste troviamo l’ottimizzazione del volume, l’aggiunta di una funzione che ti dice se l’obiettivo della fotocamera è sporco e le note patch di sicurezza Android di aprile.