Android 10 è arrivato su una nuova serie di smartphone Nokia. Nello specifico, a ricevere l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile sono i Nokia 7.2, Nokia 4.2 ed i Nokia 3.2. Questi vanno ad affiancare gli altri sei smartphone a marchio Nokia che hanno già ricevuto l’aggiornamento ad Android 10, quali Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 e Nokia 2.2.

Così facendo, Nokia è riuscita ad introdurre le funzionalità più all’avanguardia della più recente versione di Android (anche) sugli smartphone entry-level, confermando, ancora una volta, l’impegno di HMD Global nel garantire che gli smartphone Nokia migliorino nel tempo e continuino ad offrire agli utenti la migliore esperienza possibile.

Le principali novità introdotte con l’aggiornamento ad Android 10

L’aggiornamento è in queste ore in fase di roll-out ed introdurrà tante nuove funzionalità. Di seguito, le più importanti:

● Gesture Navigation: migliore gestione della navigazione con controlli più rapidi e intuitivi sulla punta delle dita

● Smart Reply: suggerimenti intelligenti. Non solo risposte per i messaggi ricevute, quanto anche una serie di azioni “smart”

● Privacy Controls: maggior controllo dei dati personali in unico posto. Può anche essere stabilito quando la propria posizione geografica viene condivisa con le app, potendo scegliere tra “sempre”, “solo quando in uso” o “mai”

● Focus mode: quando attiva, lo smartphone può essere utilizzato solo nelle sue funzioni essenziali. Viene bloccato l’utilizzo delle app e silenziate le notifiche quando c’è l’esigenza di concentrarsi

● Family Link: funzionalità che rientra nelle opzioni per il benessere digitale, grazie alla quale i genitori possono stabilire regole digitali per l’intera famiglia.