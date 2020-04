Se tutto andrà bene, cosa comunque non esattamente certa, Samsung dovrebbe presentare il successore del Galaxy Fold ad agosto insieme alla serie Galaxy Note 20. Questo fatidico smartphone era stato momentaneamente messo in disparte per lasciare spazio al Galaxy Z Fold, un modello di smartphone pieghevole molto diverso dal precedente. In ogni caso, in merito al Galaxy Fold 2, finora sono uscite molte informazioni.

Galaxy Fold 2: il futuro smartphone pieghevole di Samsung

Un aspetto che ormai si da per certo è l’arrivo di un dispositivo con un schermo più grosso rispetto all’originale, 7,59 pollici rispetto ai 7,3. Non solo, sarà ancora più luminoso e dotato di una risoluzione più alta, ovvero 2.213 x 1.698 pixel. Il dpi è comunque basso rispetto agli altri modelli di punta del colosso sudcoreano, ma è comunque una tecnologia acerba.

Nonostante la presenza di un display così grosso, non ci sarà il supporto all’S Pen. La scelta è stata presa, apparentemente, per riuscire a mantenere le dimensioni dello smartphone le stesse del precedente, e questo nonostante lo schermo. Altra novità in merito a quest’ultimo potrebbe essere la frequenza d’aggiornamento. Anche in questo caso potremmo vedere una frequenza di 120Hz, un raddoppio rispetto ai 60Hz.

Anche il display esterno subirà un notevole miglioramento. Quello del Galaxy Fold attuale è di 4,7 pollici con una risoluzione di 1.680 x 720 pixel. Il prossimo sarà di ben 6,23 pollici con una risoluzione spaventosa di 2.267x 819 pixel; praticamente un secondo smartphone incorporato di fascia alta. Detto questo però, il pannello in sé dovrebbe diventare un LCD e non più il fiore all’occhiello di Samsung, un Super AMOLED.