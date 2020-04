Il volantino Trony rilancia la sfida a Unieuro e MediaWorld proponendo un’ottima campagna promozionale, seppur limitandone la validità esclusivamente ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio, in particolar modo appartenenti alle regioni Calabria e Sicilia.

Fino al 26 aprile i residenti nelle vicinanze di uno dei punti vendita coinvolti potranno approfittare di una buonissima occasione per risparmiare, i prezzi sono in ribasso, ma è necessario prestare attenzione alle modalità d’acquisto. Data la chiusura dei punti vendita fisici, è bene sapere che per raggiungere il prodotto sarà necessario telefonare al punto vendita per indicare il modello d’interesse, in questo modo sarà poi l’addetto a consegnarlo personalmente presso la vostra abitazione; i metodi di pagamento sono sempre gli stessi, si parte dal classico bonifico bancario, passando anche per carte di credito o bancomat.

Volantino Trony: occasione imperdibile con le ultime offerte

I prezzi a disposizione degli utenti sono in alcune occasioni davvero molto buoni, osservando prima la fascia bassa del mercato della telefonia mobile non possiamo che indicarvi Huawei Nova 5T in vendita alla cifra finale di 349 euro, passando anche per gli ottimi Huawei P30 Lite a 239 euro o Oppo A9 2020 a 199 euro.

Salendo di livello e di qualità, invece, eccoci arrivare verso quelli che sono i top del momento, come Galaxy Note 10 Lite in vendita a 629 euro, Galaxy S10 Lite a 679 euro, Galaxy S20 a 929 euro o Galaxy S20+ a 1029 euro.

Tutti gli acquisti li potete effettuare solo nelle regioni Sicilia e Calabria, secondo le modalità indicate in precedenza. Maggiori informazioni sono disponibili qui sotto.