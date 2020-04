Gli smartphone continuano ad evolversi portando l’essere umano a dipendere sempre più da questo. Avere un cellulare accanto ci dà sicurezza, ci fa sentire forti e “protetti”. Proprio per questo lo teniamo costantemente tra le mani, lo poggiamo sul tavolo mentre si pranza o cena, portandolo addirittura in bagno oppure accanto al proprio letto durante il riposo. Sfortunatamente però, tenerlo per troppo tempo a contatto col nostro corpo, può essere controproducente.

La maggior parte della popolazione si sarà sicuramente chiesta quanto uno smartphone possa incidere sulla salute. La risposta ce la propone Alessandro Polichetti, primo ricercatore del Centro Nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Smartphone: come incidono sulla nostra vita gli apparecchi “compagni dell’uomo”

Nonostante i tanti studi scientifici inerenti al tema, non si è venuti a capo di prove che certifichino l’influenza che lo smartphone ha sul corpo dell’uomo. Parlando teoricamente, le onde elettromagnetiche prodotte dai nostri telefoni dovrebbero scaturire un surriscaldamento dei tessuti con cui entrano in contatto. Sinceramente parlando però, non è ancora stato dichiarato nulla in merito.

In attesa di una fonte certa e sicura, Polichetti ci tiene a precisare che a prescindere da questo, bisogna essere armati di buon senso e d’istinto all’autoconservazione, evitando qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni. Sebbene non sia una conferma, si dice che tenere lo smartphone nella tasca per troppo tempo, può provocare nei soggetti maschili uno stato di infertilità.

La cosa certa invece è che, durante un’innocua chiamata, le onde che fuoriescono dal telefono, si impennano in modo repentino. Questo porta un pericolo per chi sta utilizzando il dispositivo.

In conclusione, Polichetti afferma che per evitare sconvenienti futuri è bene utilizzare vivavoce o auricolari mentre si effettuano chiamate.