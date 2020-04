In questi giorni si sta parlando dell’estensione della copertura assicurativa fino al 31 luglio delle polizze in scadenza grazie a un emendamento da inserire nel Decreto Cura Italia. Inaspettatamente, però, la compagnia UnipolSai ha deciso di operare in maniera differente, riservando un rimborso per tutti i suoi 10 milioni di assicurati Rc Auto.

In una nota diffusa dalla compagnia si legge:“ci siamo dovuti fermare. Tutti quanti. Da un mese stop al lavoro, allo sport, alla nostra vita di tutti i giorni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Per questo UnipolSai ha deciso di restituirti un mese di polizza Rc auto. Un piccolo contributo perché la voglia di dare una mano, quella, nessuno la può fermare”. Un rimborso che l’AD Carlo Cimbri ha stimato in oltre 300 milioni di euro, e che “andrà a cumularsi con gli altri benefici finanziari decisi dal governo”. Ora vediamo come ottenerlo

UnipolSai rimborsa RC auto e si distingue per altre iniziative

Per avere il rimborso occorre collegarsi al sito UnipolSai per accedere a un voucher del valore di un mese del premio RCA pagato e usarlo per rinnovare la futura polizza assicurativa. Basta inserire nella form numero di targa, data di nascita del contraente, numero di cellulare ed e-mail per ricavare quanto vi spetta.

L’invio del voucher non sarà immediato e verrà data precedenza alle polizze più prossime alla scadenza. Ma UnipolSai non si distingue solo per questo rimborso ma ha posto in essere altre iniziative a sostegno della popolazione in quarantena per il Coronavirus. Infatti sono stati stanziati 20 milioni di euro per aumentare la disponibilità di posti letto negli ospedali e acquistare attrezzature sanitarie.

In particolar modo, a beneficiarne saranno regioni come la Lombardia, che hanno bisogno urgente di ventilatori polmonari, mascherine, tute protettive, disinfettanti e altri strumenti di protezione che il denaro di Unipol potrà acquistare. Anche la Regione Emilia Romagna ha ricevuto un importante fetta del fondo stanziato dalla compagnia assicurativa: soldi che verranno investi nella realizzazione di un padiglione con 90 posti letto presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, e altrettanti presso l’Ospedale Bellaria di Bologna.