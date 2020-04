Il mese di Aprile non si prospetta positivo per tantissimi consumatori che godono del servizio telefonico di Tim tramite una sua tariffa telefonica perché nuovi aumenti sono in procinto di arrivare. Le rimodulazioni telefoniche continuano ad essere fastidiose e a ritornare periodicamente anche se coloro che ricevono il fatidico SMS sono spesso i clienti Tim, Vodafone e Wind Tre. Purtroppo, questa volta tocca ai clienti Tim prendere una decisione.

Aumenti telefonici: arrivano gli aumenti anche per i clienti TIM

Secondo alcune segnalazioni, numerosi consumatori in possesso di una tariffa telefonica targata TIM sono destinati a ricevere un aumento di tariffa nell’ultima settimana di Aprile. Il ventotto, in particolar modo, è previsto l’aumento di circa 2,00 Euro in più al mese per molte tariffe anche se quelle soggette ancora non si conoscono.

Coloro che saranno colpiti dal fatidico SMS d’avviso: “Gentile cliente la informiamo che per esigenze legate all’evoluzione del mercato, dal 28/04/2019 la tua offerta costerà 1,99 Euro in più al mese. Solo per te […] Entro il 27/04/2019, puoi recedere o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione e mantenere attiva la rateizzazione del prodotto, compilando su tim.it i moduli di “diritto di recesso” e “cessazione linea” o inviandoli via PEC a disattivazioni_clienti privati@pec.telecomitalia.it o andando nei negozi TIM. Info su tim.it/info o chiama il 409168“ potranno decidere se rimanere con la loro offerta sostenendo un costo mensile differente oppure se cambiare tariffa.

Coloro che decideranno di cambiare offerta potranno farlo senza dover sostenere alcun costo di penale o di disattivazione, mentre coloro che sceglieranno di sostenere l’aumento potranno riscattare un regalo scegliendo tra: