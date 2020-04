WhatsApp: il trucco per recuperare i messaggi cancellati è gratis

Su WhatsApp sono state introdotte diverse novità durante gli ultimi anni, i quali sono risultati fondamentali per la crescita della piattaforma. Gli utenti, proprio come l’applicazione, sono cresciuti a dismisura arrivando ad essere oltre 2 miliardi in tutto il mondo. In questo momento infatti non esiste piattaforma mobile che sia così popolata proprio come WhatsApp. Le novità sono state tante, alcune delle quali hanno davvero stravolto tutto.

Una delle più interessanti che va avanti da oltre due anni è quella che consente di cancellare i messaggi. Ovviamente non si tratta di una cancellazione dei messaggi semplice, ma della cancellazione di ogni contenuto inviato e poi rimosso impedendo al destinatario di venirne a conoscenza. Questa feature, che esiste anche su Telegram, permette dunque di nascondere i contenuti magari quando si sbaglia ad inviare un messaggio che sia vocale o di testo. Gli utenti WhatsApp però avrebbero trovato un metodo molto semplice per recuperare tutto.

WhatsApp, in questo modo potete recuperare i messaggi cancellati senza problemi e soprattutto in maniera legale gratuita

In giro per il web esistono soluzioni incredibili di cui gli utenti non hanno neanche la minima idea. WhatsApp sicuramente è una di quelle più conosciute ma nessuno sa che esistono dei contenuti sul web in gran di implementare questa piattaforma.

Nella fattispecie si parla di una soluzione utile per recuperare i messaggi cancellati appositamente. Quando entrate in chat su WhatsApp e trovate dei contenuti eliminati, potete ricorrere a WAMR, soluzione che offre il recupero completo. Basta installarla e tenerla attiva in background al fine di registrare le notifiche in entrata.