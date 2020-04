Il volantino Unieuro può quasi essere considerato devastante, l’azienda è perfettamente stata in grado di lanciare incredibili offerte alla portata della maggior parte di noi, ma sopratutto prezzi tali da indurre all’acquisto dei prodotti più quotati del periodo.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo risulta essere disponibile esclusivamente online fino al 19 aprile; coloro che sceglieranno di completare le compravendite potranno farlo direttamente dal sito ufficiale, ottenendo in cambio la spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine effettuato. Ricordate, ci teniamo a sottolinearlo, che al giorno d’oggi tutti i negozi sono chiusi al pubblico, probabilmente fino al 3 maggio 2020.

Ricevete offerte Amazon e codici sconto sul vostro smartphone, non dovete fare altro che ISCRIVERVI al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Unieuro: occasioni da non perdere e prezzi bassi

Lo smartphone rappresentante l’emblema di tutto il volantino Unieuro è senza dubbio lo Xiaomi Mi Note 10, un dispositivo in vendita a 419 euro ed in grado di soddisfare le singole richieste e necessità dei consumatori non particolarmente esigenti. La sua specialità è sicuramente la batteria molto capiente, ma non bisogna nemmeno trascurare la presenza di 5 fotocamere posteriori (la cosiddetta pentacamera) e prestazioni in linea con il suo prezzo di vendita.

Il Samsung Galaxy S10+ attira a sè l’occhio del consumatore amante del brand, a prima vista potrebbe apparire come un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma da un’attenta analisi si può tranquillamente pensare che forse a questo sarebbe più consono l’acquisto del nuovo Galaxy S20, spendendo comunque circa 200 euro in più. Maggiori informazioni e tutte le altre offerte sono visibili sul sito di Unieuro.