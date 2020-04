In questo periodo, sembrano essere nate numerose piattaforme streaming che offrono contenuti di ogni tipo, pensati per molti tipi di pubblico diverso. Ad ogni modo, una di quelle che continua a spiccare è Netflix, che continua a proporre continuamente interessanti novità di ogni genere. Tra tutte le serie TV proposte dalla piattaforma californiana, mi spiccano indubbiamente alcune che sembrano essere le più seguite del momento. Un buon esempio di questo genere è indubbiamente il caso di Riverdale, Black Mirror, Suburra ed Élite. Si tratta di quattro serie piuttosto diverse tra loro, perché hanno in comune il consenso ricevuto da parte del pubblico. Vi spieghiamo quali novità conosciamo su ognuna di esse.

Nuovi episodi su Netflix: quali di queste serie ne hai in previsione

Partiamo da Élite: questa serie è già arrivata a ben 3 stagioni, di cui l’ultima è stata messa su Netflix da poco, il 13 marzo scorso. Durante queste prime tre serie, la storia si svolge all’interno della scuola privata Las Encinas, in cui personaggi devono districarsi tra teen drama, emarginazione, povertà e altri problemi. Questo arco narrativo si conclude qui, ma la serie riprenderà con la stessa ambientazione ma nuovi personaggi già nella prossima stagione.

Anche Riverdale è un teen drama, ma a differenza di Élite, il quale è di produzione spagnola, quest’altro è stato prodotto in America. La quarta stagione è stata messa sulla piattaforma il 9 ottobre 2019 e non è stata ancora confermata una stagione successiva punta tutto questo però, potrebbe dipendere dall’emergenza Covid e dalle varie complicazioni che sono sorte in seguito a questo.

Black Mirror, è invece di firma Britannica e consiste in una raccolta di episodi autoconclusivi, i quali sono fino ad ora distribuiti in cinque stagioni, uno speciale di Natale e un film interattivo. Sebbene la sesta stagione non sia stata ancora confermata, è altamente probabile che si farà.

Infine parliamo di Suburra. Questa serie è una delle più amate dal pubblico italiano e non, e con la cui terza serie, che ormai è alle porte, si concluderà ufficialmente il ciclo narrativo punto Perché le riprese siano terminate prima dell’inizio della quarantena, non si conosce ancora con precisione la data di uscita degli episodi. Molto presto arriveranno nuove notizie.