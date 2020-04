L’azienda OPPO, già da tempo, si trova ben qualificata sul mercato degli smartphone. Tra le sue caratteristiche principali, come la stessa azienda riconosce, spiccano le qualità delle fotocamere di sua produzione. Non a caso, lo slogan che utilizzava tempo fa era proprio camera phone. Per mantenere con il passare del tempo sempre la stessa qualifica, è necessario fare uno sforzo costante per rimanere aggiornati su come mantenere la qualità nei dispositivi, alzandola sempre di più di livello.

L’impegno qualitativo di Oppo, nel settore smartphone e nella fotografia

Partendo dall’attenzione al display, che nel Find X2 Pro di OPPO, che possiede una frequenza di aggiornamento di 120Hz, 3K QHD+, uno studio attento dei colori, tutte qualità che rendono al massimo video e immagini. Quello che l’azienda fa, durante la produzione dei suoi prodotti, è un passo indietro per osservare meglio quali sono i possibili difetti e le mancanze di ciò che è stato già messo sul mercato, per poi riproporlo migliorato, tentando di colmare eventuali lacune. Non a caso, rispetto al passato, hanno migliorato di oltre il 50% la sensibilità della fotografia, la FullWell Capacity, e incrementato la capacità di messa a fuoco, facendo raggiungere al video e la fotografia provenienti da un dispositivo Oppo, una qualità professionale.

Il modulo da 48MP della sua fotocamera è stato sviluppato in collaborazione con Sony, ed è caratterizzato da una dimensione piuttosto grande (1/1,4 pollici), che unità a una delle maggiori dimensioni di pixel tra tutti i telefoni che abbiano una fotocamera da 48MP, lo rende uno degli smartphone delle migliori prestazioni fotografiche sul mercato. Nonostante ciò, OPPO ha continuato a lavorare persino sulle dimensioni delle lenti per riuscire ad equilibrare prestazioni e dimensioni.

Tra le cose, l’azienda cinese ha sviluppato un sistema a tre microfoni, che alza ulteriormente la qualità è il livello audio/video dei suoi dispositivi. Il terzo microfono, è stato posizionato al di sotto della fotocamera, in modo che a malapena si possa vedere e che non disturbi in nessun modo l’estetica del dispositivo. In altre parole, OPPO sta dimostrando un impegno molto serio nell’ambito del miglioramento, che indubbiamente porterà nel futuro dispositivi sempre più sofisticati sul mercato.