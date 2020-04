Expert continua a stupire, in questi giorni ha presentato una campagna promozionale che promette ad ogni utente la possibilità di avvicinarsi al mondo della tecnologia, risparmiando davvero cifre considerevoli, potendo anche accedere ai top di gamma a prezzi bassi.

Il volantino Expert che andremo a descrivervi non è disponibile nei punti vendita fisici, ma risulta essere accessibile solamente online, ciò sta a significare che sarà possibile effettuare gli acquisti dal divano di casa, ottenendo in cambio anche la consegna a domicilio a titolo completamente gratuito.

Expert: ecco il volantino che tutti stavamo aspettando

Con Expert gli utenti si ritrovano in una botte di ferro, i tantissimi prodotti in promozione sono promessi a prezzi incredibilmente più bassi del normale. Restando entro una fascia bassa del mercato della telefonia mobile, gli utenti possono pensare di mettere le mani su un buonissimo Oppo A9 2020 in vendita alla modica cifra di 199 euro, passando anche per lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 269 euro.

Volendo osare leggermente di più possiamo sicuramente consigliare l’acquisto dell’Oppo Reno 2 a 449 euro, occasione d’oro proprio data la qualità del prodotto in questione, arrivando sino ai top di gamma del periodo, quali sono ad esempio Huawei P30 e P40, senza scordarsi dei Galaxy S20, Note 10 o Galaxy S10.

Per scoprire e conoscere da vicino il volantino Expert vi abbiamo inserito qui sotto tutte le pagine, ricordate che gli acquisti sono attivabili solo online.