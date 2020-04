Euronics supera i propri limiti con il lancio di un volantino in grado di battere anche le ultime offerte di Esselunga, in questo modo l’utente può decidere di raggiungere i prezzi più bassi del periodo, senza doversi muovere dalla propria abitazione.

In uno dei periodi più bui degli ultimi 50 anni, ecco arrivare un raggio di luce in grado di squarciare l’oscurità, il volantino Euronics rappresenta uno dei punti saldi a cui aggrapparsi per cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di dispositivi di tecnologia generale. La consegna è gratis presso il vostro domicilio, senza limitazioni sulla spesa minima da sostenere o sulla categoria merceologica dei prodotti acquistati.

Per i codici sconto Amazon e per le offerte migliori in assoluto, ricordatevi di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: offerte super con i nuovi sconti

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, l’attenzione viene catturata direttamente dai top di gamma inclusi nella campagna promozionale. I migliori ed i maggiormente consigliati sono sicuramente Huawei P30 Pro a 629 euro, passando anche per Xiaomi Mi 10 in vendita a 899 euro, per finire ovviamente con l’ottimo Apple iPhone 11 acquistabile alla cifra finale di 819 euro.

Scendendo verso la fascia medio-bassa del mercato della telefonia incrociamo comunque alcuni dei migliori terminali in circolazione, come Xiaomi Redmi Note 7 in vendita a 149 euro, passando anche per Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, oppure gli altri modelli di casa Huawei afferenti alla serie P Smart e Y.

Tutti gli acquisti, come specificato, possono essere completati solo online sul sito ufficiale, per conoscerli e scoprirli da vicino potete semplicemente aprire le pagine che trovate inserite qui sotto sul sito di Euronics.