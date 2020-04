A cadenze regolari il Dark Web fa riaccendere i riflettori su di sé per alcune notizie di cronaca o attualità che risvegliano l’opinione pubblica su un mondo digitale praticamente sconosciuto. In realtà il lato oscuro del web vive di luce propria senza il bisogno della ribalta mediatica, e se le risorse internet non sono indicizzate dai normali motori di ricerca chi vi richiede l’accesso sa a chi rivolgersi.

Spesso si usa l’immagine dell’iceberg per descrivere dov’è posizionato il Dark Web, correlando questo mondo alla punta più bassa sommersa nell’acqua. Nel mezzo e prima della superficie, c’è il cosiddetto Deep Web ovvero tutti quei siti internet che non vengono raggiunti dai motori di ricerca ma che non fanno parte del mondo Dark.

Dark Web: internet segreto, come funziona e come si accede

Se volete fare un giro nel Dark Web dovrete subito mettere in conto che una normale connessione internet non vi consente di farlo. Quindi, prima ancora della navigazione, vi serviranno una serie di strumenti hardware e software idonei. Serve un browser speciale chiamato darknet, il quale non è assolutamente illegale usarlo e consente all’utente di navigare in maniera anonima nascondendo la posizione GPS e l’IP usato.

Accedere a questo mondo quindi non è un processo difficile né illegale, piuttosto saranno illegali alcuni servizi o prodotti che vi troverete. Uno degli usi più importanti del Dark Web è fatto dalle persone che vivono sotto regimi totalitari e vengono controllate su ogni comunicazione con il mondo esterno. Pensando alla Cina, la BBC è un fulgido esempio di network che ha aperto una propria pagina sul Dark Web.

Tuttavia navigare in questo mondo sommerso è molto pericoloso, e consigliamo di oscurare la webcam del PC per evitare che occhi indiscreti l’attivino. Inoltre potreste incappare facilmente in siti che promuovono la pedopornografia, portali che vendono droghe, armi o documenti falsi. In mezzo a queste pagine fioriscono virus e malware che possono infettare il vostro dispositivo e rubare dati di ogni genere.

Quindi fate attenzione.