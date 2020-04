Sky si sta impegnando al massimo per offrire ai suoi clienti i migliori servizi possibili, specie in questo periodo dell’anno caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Con gli eventi sportivi in pausa o cancellati, la pay tv sta puntando su un’offerta basata su serie tv e tanto cinema. Inoltre, l’azienda ha previsto anche delle iniziative di solidarietà digitale per gli abbonati.

Sky sarà anche un provider di telefonia nei prossimi mesi

Al netto di questi giorni d’emergenza, il 2020 per Sky sarà un anno di grandi cambiamenti. Come annunciato negli scorsi mesi, a breve la piattaforma satellitare completerà la sua trasformazione in un operatore telefonico. Sfruttando al meglio delle partnership siglate con Fastweb e con OpenFiber, gli utenti della pay tv potranno utilizzare anche delle reti esclusive per quanto concerne la Fibra Ottica.

L’obiettivo di Sky è quello di replicare fedelmente un modello che è già stato sperimentato con successo nel Regno Unito. Nella propria sottoscrizione per la tv satellitare sarà possibile aggiungere anche un piano per la rete telefonica con linee in Fibra Ottica. Ne scaturisce che, grazie a questa importante, novità sarà possibile accedere ai canali satellitari senza una parabola, direttamente con l’ausilio della connessione internet.

Unendo in una stessa bolletta la pay tv e la telefonia fissa gli utenti potranno ricevere importanti benefici sotto l’aspetto economico. Se dovesse essere riprodotto il modello del Regno Unito con il doppio abbonamento tv satellitare e Fibra Ottica gli utenti potrebbero risparmiare in media il 15% sui costi mensili. L’arrivo di Sky come operatore telefonico è previsto per l’estate.