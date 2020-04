In un periodo di quarantena obbligatoria e prolungata, la maggior parte di noi si sta buttando a capofitto sui principali servizi di streaming, quali sono Amazon Prime Video e Netflix per ingannare il tempo e cercare di trascorrere serenamente le proprie giornate.

In seguito alla decisione di ridurre la qualità dello streaming per non appesantire i provider, Netflix ha anche reso disponibili alcune importanti informazioni in merito alla pubblicazione delle nuove stagioni delle serie televisive più amate e richieste del periodo.

La Casa di Carta 4 è già disponibile, Lucifer arriverà nel corso del prossimo mese, ma cosa succederà a Riverdale, Suburra, Elite e Black Mirror?

Netflix: ecco le novità sulle serie più amate

La serie spagnola Elitè, nella sua terza stagione, è già disponibile su Netflix a partire dal 13 marzo. L’ambientazione è sempre la stessa, i personaggi si ritrovano nella scuola di Las Encinas a Madrid, con le stesse vicende caratterizzate nelle precedenti edizioni.

Riverdale 4 attualmente è visibile su Mediaset Premium, le prime 3 stagioni sono visibili invece su Amazon Prime Video; al momento non è dato modo di sapere quando sarà disponibile su Netflix.

Black Mirror si trova invece ad un punto morto, al termine delle quinta stagione, dello speciale di Natale e del film interattivo, i produttori non hanno annunciato la sesta stagione, ciò lascia pensare che probabilmente non la vedremo più.

Chiudiamo il discorso con Suburra, la produzione italiana sta per debuttare con la sua terza e ultima stagione, entro l’estate molto probabilmente la potremo finalmente vedere sui nostri teleschermi.