Il mondo degli smartphone Huawei è pronto ad accogliere la nuova versione d’OS, EMUI 11. Sebbene i dettagli in merito al nuovo aggiornamento siano davvero pochi, dire che questo è lontano potrebbe essere uno sbaglio anche viste le precedenti tempistiche adottate dalla multinazionale di rilascio. Secondo indiscrezioni, dunque, le prime BETA potrebbero arrivare ben presto per poi essere seguire dal rilascio ufficiale nel mese di settembre.

Nonostante tutte queste belle informazioni, però, c’è da dire che sono ancora diversi gli smartphone Huawei ed Honor che devono ricevere la versione 10 di EMUI. Purtroppo si sono verificati alcuni ritardi, ma abbiamo fede che questi verranno risolti nei più brevi e possibili tempi.

EMUI 10 e 11: ecco chi è presente all’appello

Prima di scoprire un’abbozzata lista degli smartphone Huawei ed Honor propensi a ricevere EMUI 11, ricapitoliamo insieme quali sono stati i modelli individuati per l’ottenimento della versione 10 d’OS. In particolare:

HONOR 9X,

HONOR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro e 20 Lite,

HONOR View 10,

HONOR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite e HONOR 10 Youth Edition,

HONOR Play,

HONOR Note 10,

HONOR 8X,

HONOR 8C,

HONOR Magic 2,

HONOR 8A.

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Per quanto concerne EMUI 11, invece, una vera e propria conferma non è stata rilasciata, dunque la seguente lista potrà subire modifiche come aggiunte nel corso dei mesi. Al momento, in ogni caso, i dispositivi in lizza per l’aggiornamento sono: