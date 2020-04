Discussa su tutti i fronti nel bene e nel male, l’imposta relativa al Canone Rai risulta essere una problematica per molti contribuenti, i quali sono stanchi di dover mettere mano al portafogli senza la possibilità di una scelta. Più volta oggetto di accese discussioni, l’imposta per il canone televisivo non accenna a sparire e, data la sua rinomata fama, ora è persino diventata oggetto di una serie di truffe.

Canone RAI: i cybercriminali hanno deciso di sfruttarla per truffare gli italiani

Le nuove truffe montate ad hoc sul Canone Rai potrebbero rivelarsi letali se non osservate con attenzione: in diffusione attraverso le email, questi tentativi di frode sono tornati in voga grazie ai recenti provvedimenti assunti dal Governo sulla sospensione di tasse e agevolazioni fiscali. Progettate in modo fin dalla prima occhiata l’attenzione delle vittime designate, i messaggi di posta elettronica fraudolenti citano nelle loro comunicazioni la possibilità di ottenere un rimborso di quanto pagato a causa dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo.

Così come ogni altro tentativo di phishing, inoltre, le email vantano un collegamento messo in risalto al quale ci si dovrebbe collegare per poter ottenere il rimborso appena citato. A tal proposito, però, teniamo a ricordare agli utenti che neanche davanti ad un sito all’apparenza veritiero bisogna fidarsi visto che per questo tentativo di truffa, i cybercriminali hanno dedicato diverso tempo.

Come sempre, infine, il consiglio da tenere a mente è sempre uno ossia prestare la massima attenzione risulta essere la chiave per evitare ogni tipo di truffa, anche questa sul Canone Rai.