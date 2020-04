Iliad, il brand francese operativo nel nostro mercato telefonico, ha deciso di aderire al progetto di solidarietà digitale nato per contrastare l’emergenza Coronavirus. Con Iliad Voce il gestore ha pensato di includere nel suo piano tariffario una serie di iniziative a supporto degli utenti, in un momento in cui potersi sentire sembra diventato indispensabile. Si tratta di una serie di vantaggi che sono stati già concessi dai primi di marzo e che il gestore ha deciso di estendere fino alla fine di aprile.

Proprio per risollevare le sorti delle vittime della quarantena, Iliad ha scelto di regalare 10 Giga ai suoi utenti semplicemente aderendo al progetto Iliad Voce che inizialmente aveva come data di scadenza l’11 marzo. Inclusa nell’iniziativa la possibilità di chiamare gratuitamente numeri internazionali verso ben 60 Paesi tra i quali gli Stati Uniti ed il Canada.

Iliad Voce continua ad offrire promozioni fino alla fine di aprile.

Nato come un progetto di solidarietà per contrastare le difficoltà legate alle pandemia, Iliad Voce estende le sue agevolazioni per tutto il mese di Aprile e non è escluso che possa proseguire in concomitanza con lo stato di emergenza. Così l’operatore conferma sia i 10 Giga gratuiti, sia le chiamate internazionali gratis verso l’estero. I Paesi verso cui telefonare a costo zero sono numerosissimi e consentono a chi ha parenti sparsi nel mondo di intrattenere conversazioni senza alcun onere.

Un’operazione che permette di supportare l’idea di #distantimauniti, l’hashtag molto popolare in questo periodo, a cui hanno aderito anche altri operatori telefonici. Non solo Iliad, dunque, ma anche TIM, Vodafone Tre e Wind, hanno lanciato promozioni interessanti per garantire all’utenza di comunicare a costi vantaggiosi.