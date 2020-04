In questo periodo di reclusione forzata, restare aggiornati su quanto accada nel resto d’Italia e del mondo appare quantomai indispensabile. L’emergenza Coronavirus, dall’OMS definita ormai da più di un mese vera e propria pandemia, è attualmente percepita in tutto il mondo nelle sue reali proporzioni e gli Stati stanno iniziando a prendere provvedimenti inserendosi nel solco di quanto disposto dalle autorità italiane.

Conoscere pertanto gli sviluppi non solo nel nostro Paese, ma anche nel resto d’Europa e del mondo, è un’esigenza imprescindibile per comprendere a che punto siamo nella ricerca di una cura, di un vaccino; così come anche per conoscere quali siano gli effetti prodotti dalla diffusione del Coronavirus in termini sociali ed economici.

Per questo motivo, su Telegram è stato attivato un canale per conoscere tutti i dettagli e le ultime novità sulla situazione presente.

Telegram, attivato il canale dedicato alle info sull’emergenza

Il neonato canale Telegram, disponibile a questo link https://t.me/notizie19, pubblica quotidianamente le ultime notizie riguardanti il Coronavirus. Non si occupa soltanto di fornire informazioni sull’emergenza sanitaria in senso stretto, o sui risvolti e gli aggiornamenti nella ricerca di cure o vaccini, ma va a comprendere anche tutte le notizie provenienti dalle testate maggiormente accreditate riguardanti i nuovi decreti, le misure di sicurezza e le relative multe in caso di infrazione, i cambiamenti nelle autocertificazioni (che finora sono stati copiosi e di cui abbiamo pubblicato qui la versione più recente).

Si aggiungono tutte le informazioni sui fatti di cronaca legati all’emergenza, sui provvedimenti in ambito economico varati e approvati dal Governo, così come tutte le notizie sulle innovazioni tecnologiche messe in campo per smartworking e teledidattica, come anche sulle app al vaglio della Commissione Europea per il contenimento dei contagi.