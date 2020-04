Durante il periodo di quarantena lo Smart Working regna sovrano e con esso il moltiplicarsi delle chiamate moleste da parte dei Call Center e di molti truffatori in erba. Sfruttando la debolezza di tanti clienti si mette in piedi una serie di truffe telefoniche che passano per le telefonate a casa ed al cellulare.

In questa breve guida anti-truffa vogliamo segnalare alcuni consigli ed accorgimenti utili da adottare per sgominare questa piaga quotidiana. Nella nostra permanenza in casa, di fatto, il numero di contatti è sempre in aumento e si rischia di cadere nel tranello per qualche parola di troppo. Ecco in che modo possiamo ammutolire tutti evitando il peggio.

Evitare le truffe dei Call Center, si può: ecco come riuscire a stare in santa pace in questo periodo difficile

Con l’avanzare degli anni i metodi per mettere a segno le frodi telematiche si sono perfezionati al punto da richiedere un semplice “sì” di conferma. Basta questa semplice parolina per cadere in fallo. Non è necessario che ci si trovi in una situazione di formalità. All’operatore basta registrare questa sillaba per attivare un qualche tipo di abbonamento.

Ma non è soltanto su questo che vertono i raggiri. Spesso e volentieri ci si trova in situazioni di forte disagio che pare possano trovare soluzione in quelle che sono le promesse (false) di alcuni gestori telefonici sospetti. In particolare alcuni comunicano:

maggiorazione di prezzo per il modem (ora diventato libero da vincoli contrattuali)

(ora diventato libero da vincoli contrattuali) possibilità di aumentare il proprio capitale con il trading online

online contatti da autorità statali che richiedono dati personali

In tutti questi casi occorre bloccare il mittente della chiamata tramite le app Android ed iOS più famose (vedi ad esempio TrueCaller) o le utility previste dal proprio operatore telefonico via web-server VoIP. Verificate sempre l’identità reale del contatto tramite una semplice ricerca in rete.