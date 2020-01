Sei alla ricerca di uno smartphone ed hai a disposizione un budget massimo di cento euro? Fortunatamente, il mercato degli smartphone offre diverse proposte low-budget e conta di dispositivi che, nonostante un prezzo di vendita piuttosto basso, riescono comunque a garantire delle buone prestazioni anche in ambito fotografico.

Tra le aziende che si occupano della produzione di smartphone di fascia medio-bassa rientra UMIDIGI, un marchio cinese giovane (il marchio è stato registrato appena otto anni fa), ma che conta già numerosi smartphone alle proprie spalle. Attualmente UMIDIGI propone due smartphone a meno di cento euro: A3 ed A3 Pro. Quest’ultima, una variante potenziata della prima.

UMIDIGI A3 PRO, caratteristiche e prezzo

Partiamo proprio da UMIDIGI A3 Pro. Si tratta di uno smartphone che, almeno esteticamente, può facilmente essere confuso per un dispositivo premium. UMIDIGI A3 Pro monta un display full-screen da 5,7 pollici con notch e con risoluzione HD+.

Sotto la scocca si nasconde un chip MediaTek MT6739 Quad Core a 1.5 GHz, accompagnato da una memoria RAM di 3 GB e 32 GB di spazio di archiviazione interno espandibile con microSD fino a 256 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, UMIDIGI A3 Pro è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 12 MP + 5 MP e selfie-camera da 8 MP con funzione Beauty.

Tra le altre caratteristiche di questo smartphone: batteria da 3.300 mAh; lettore delle impronte digitali posto sul retro; connettività WiFi; Bluetooth 4.0; jack audio da 3,5 mm; lettore MP3 e radio FM. UMIDIGI A3 Pro è in vendita su Amazon al prezzo di 99,90 euro, ma spesso lo si trova in offerta anche intorno i 75 euro.

UMIDIGI A3, caratteristiche e prezzo

UMIDIGI A3 presenta uno schermo di dimensioni inferiori rispetto la variante Pro. Lo smartphone, infatti, monta un display da 5,5 pollici con risoluzione HD+ ed è alimentato da un processore MediaTek MT6739, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB.

Il comparto fotografico, invece, è uguale a quello del modello Pro: doppia fotocamera posteriore da 12 MP + 5 MP e camera per selfie da 8 MP. Anche in questo caso abbiamo un lettore di impronte digitali posto sul retro dello smartphone, una batteria da 3.300 mAh, connettività WiFi e Bluetooth 4.0 e jack audio da 3,5 mm. UMIDIGI A3 è in vendita su Amazon al prezzo di 70,90 euro, ma spesso lo si trova in offerta intorno i 60 euro o meno.