La fibra ottica sembra essere la necessità principale di tantissimi utenti, ma ancora molte zone d’Italia non presentano questa tecnologia. Molti utenti, infatti, sono costretti ad affidarsi ad altre connessione in assenza di questa come ad esempio i modem portatili di aziende telefoniche come Tim, Vodafone e Wind Tre.

Connessione Internet: ecco le offerte da utilizzare in assenza della fibra ottica

La tecnologia innovativa di oggi permette innumerevoli operazioni da effettuare e, fra le tante, spicca la possibilità di convertire la classica SIM dati in una connessione Wi-Fi utilizzando dei modem appositi.

L’azienda telefonica che da poco ha subito una grande e forte unione, WindTre, offre al mercato l’offerta denominata CubeLarge. Coloro interessanti possono usufruire di ben 100GB di traffico dati in 4G con incluso un router portatile WebCube 4G+ sostenendo un canone mensile di 12,99 Euro.

Anche l’operatore telefonico rosso offre una tariffa da abbinare ad un modem. Con il nome di Total Giga Digital i consumatori possono usufruire di 30GB al mese in 4G con incluso un router con il quale è possibile collegare fino a dieci dispositivi in contemporanea. Il canone mensile da sostenere è pari a 10,00 Euro.

Infine, con Tim è possibile scegliere tra due offerte telefoniche:

Internet 100GB per usufruire della connessione 4G ad un costo di 49,99 Euro come tantum per un periodo di sei mesi.

Supergiga 50GB per usufruire di 50GB in 4G sostenendo un canone mensile di 13,99 Euro al mese.

Da come è possibile notare ci sono tante valide soluzioni da adottare grazie ai principali gestori telefonici italiani.