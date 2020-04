Iliad: scoperte sul sito ufficiale due offerte a partire da 4,99 euro

Iliad ha dalla sua parte ormai oltre 5 milioni di utenti, di cui il 98% si dichiara felice della propria scelta. Effettivamente come dargli torto? Il provider proveniente dalla Francia include all’interno del suo armamentario le migliori promo in assoluto per contenuti e prezzi.

Queste infatti si son distinte fin dal primo momento, arrecando danni alla concorrenza. Non solo i gestori minori, ma anche i leader assoluti come Vodafone e TIM hanno finito per risentire dell’impatto di Iliad sul territorio a tal punto da perdere diversi utenti. Ora infatti queste aziende stanno lanciando nuove offerte, tutte con lo scopo di recuperare utenti. Iliad ha scelto pertanto di difendersi, prolungando ancora la sua Giga 50 e ricordando a tutti che sul suo sito ufficiale sono disponibili altre due promo.

Iliad: sul sito ufficiale gli utenti possono avere a disposizione la Giga 40 e la Solo Voce ai soliti prezzi

Battere un colosso come Vodafone o TIM non è certamente roba di tutti i giorni, eppure Iliad ci è riuscito in poco tempo. Ora però, per difendersi dalla vendetta dei rivali, il gestore ha scelto di attaccare ulteriormente.

Sul sito ufficiale infatti sono disponibili due offerte: la Solo Voce e la Giga 40. Le due promo includono al loro interno i migliori contenuti e condividono infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Le due promo differiscono poi sia per prezzo che per la connessione internet: la prima costa 4,99 euro al mese per sempre senza giga, mentre la seconda include 40 giga in 4G e costa 6,99 euro al mese.