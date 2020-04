Esselunga è devastante, il nuovo volantino attualmente lanciato sul mercato italiano riesce a convincere un grandissimo quantitativo di utenti all’acquisto proponendosi come valida alternativa alle ottime proposte delle dirette rivali del settore, quali sono Unieuro e MediaWorld.

Per cercare di avvicinarsi il più possibile al resto della popolazione, l’azienda ha deciso di abbandonare le solite offerte tech rilanciandosi verso uno Speciale Multimediale ricchissimo di prezzi bassi e di sconti assolutamente da non perdere. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché naturalmente in versione no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dall’azienda di riferimento, non da un operatore telefonico).

Volantino Esselunga: queste sono le offerte davvero da non perdere

La prima cosa da fare per risparmiare è acquistare uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino, in tal modo l’utente si ritrova ad avere la possibilità di ricevere le cuffie SBS wireless spendendo solamente 1 euro in più (la consegna avverrà direttamente in cassa, il loro valore è di 39,90 euro).

Gli smartphone in promozione sono comunque tantissimi, a partire dallo Xiaomi Redmi Note 8T di fascia medio-bassa in vendita a 168 euro, passando anche per un buonissimo Huawei P30 Lite New Edition, disponibile all’acquisto a 298 euro, per finire poi con l’Apple iPhone Xr alla cifra incredibilmente interessante di 638 euro.

Per scoprire tutti gli sconti del volantino Esselunga, aprite le pagine che potete trovare elencate qui sotto.