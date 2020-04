Mancano ormai davvero pochissimi giorni al debutto ufficiale del nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy A 2020 di Samsung, cioè il prossimo Samsung Galaxy A21. Nonostante questo, continuano incessanti i rumors e le informazioni che lo riguardano. In queste ultime ore, in particolare, è arrivata una immagine GIF a 360° pubblicata da Evan Blass.

Evan Blass ci conferma il design del nuovo device di Samsung

Mancava proprio la conferma del noto leaker Evan Blass riguardo a questo nuovo device entry-level del colosso sudcoreano. Come già accennato, infatti, il leaker ha pubblicato una immagine GIF dello smartphone che ci permette di vedere il terminale a 360 gradi. Il design sembra quindi essere definitivamente confermato.

Come già rivelato da alcune immagini renders trapelate in queste ultime settimane, il design del prossimo Samsung Galaxy A21 si caratterizzerà per la presenza di un Infinity-O Display con un foro posto in alto sul lato sinistro del pannello. Per l’anno 2020, infatti, sembra che Samsung abbia deciso di utilizzare questa tipologia di display su quasi tutti i nuovi smartphone della serie Galaxy A 2020.

Il posteriore del device, invece, verrà caratterizzato dalla presenza di quattro fotocamere posteriori poste a semaforo e al centro troveremo un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali. Grazie a questa immagine GIF a 360 gradi, possiamo inoltre osservare come i sensori fotografici saranno leggermente sporgenti rispetto alla scocca. Il frame laterale, infine, ospiterà il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume sul lato destro, mentre sul lato sinistro troveremo lo slot per inserire la scheda SIM.