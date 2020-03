NVIDIA aggiunge ‘Control’ e altri giochi a GeForce Now

Nvidia GeForce Now: ci sono molti titoli a disposizione con cui gli utenti possono divertirsi, ma alcuni non lo sono più

Gli utenti di GeForce Now possono anche giocare ad Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, Jagged Alliance 2 – Wildfire e The Guild 3 attraverso il servizio. Inoltre, NVIDIA ha affermato che gli utenti non vedono l’ora di vedere altri giochi aggiunti alla piattaforma ogni giovedì.

Questo è uno dei primi sviluppi positivi per il servizio di streaming di giochi di NVIDIA, sviluppi mancavano da un bel po’. Ha perso l’accesso a un vasto elenco di giochi da quando ha subito vari cambiamenti a febbraio. Activision Blizzard ha tolto tutti i suoi giochi dalla piattaforma, tra cui Call of Duty: Modern Warfare , Overwatch e World of Warcraft pochi giorni dopo il suo lancio. Bethesda lo seguì poco dopo, il che significa che GeForce Now perse l’accesso a titoli come Skyrim, Fallout e The Elder Scrolls. Borderlands, Civilization, BioShock, XCOMe anche gli altri giochi di 2K Games hanno lasciato la piattaforma all’inizio di questo mese. Solo Epic Games rimane fedele alla piattaforma che continua a supportare nonostante tutto.