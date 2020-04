Che Xiaomi possa essere considerata la regina dei warable è fuori discussione. Proprio nelle scorse ore, è arrivata la conferma che il produttore ha spedito oltre 100 milioni di device indossabili da quando ha deciso di entrare in questo mercato.

Gran parte del successo del brand è certamente dovuto ad un prodotto molto particolare che ha fatto breccia nel cuore degli utenti. Si tratta della famiglia Mi Band, i wearable low-cost che però possono vantare tutto quello di cui c’è bisogno in un device del genere.

La famiglia Mi Band è arrivata alla quarta generazione lo scorso anno ed è già in cantiere la nuova versione. Il lancio al momento non è ancora stato ufficializzato, ma possiamo aspettarci maggiori dettagli su Mi Band 5 a breve.

Mi Band 4 3 Mi Band 3 si aggiornano

Nel frattempo però Xiaomi ha rilasciato un nuovo update per Mi Band 4 e Mi Band 3, a conferma dell’elevato supporto riservato a questi device. In particolare, il firmware aggiornato introduce una nuova funzionalità al mondo Windows. Gli utenti infatti potranno utilizzare i fitness tracker per sbloccare i laptop che montano Windows 10.

Questa funzionalità era richiesta a gran voce dalla community e finalmente è disponibile. Il firmware di Mi Band 4 passa dal numero di versione V1.0.9.34 al V1.0.9.42 mentre l’app Mi Fit invece si aggiorna alla versione 4.0.17. Tra le novità dell’aggiornamento inoltre c’è il miglioramento nel conteggio dei passi che va a risolvere alcuni bug relativi ad una sovrastima. Per il momento l’update è stato rilasciato in India ma a breve dovrebbe arrivare in tutto il resto del mondo.